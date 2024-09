Qualidade do ar é 'ruim' ou 'muito ruim' em toda Grande SP, diz Cetesb

Nesta quarta, pelo terceiro dia consecutivo, a qualidade do ar em São Paulo foi considerada uma das piores do mundo. Os dados são da empresa suíça de tecnologia IQAir, que monitora as condições da poluição em grandes cidades. O ranking de 120 metrópoles publicado no site da plataforma indica que hoje São Paulo ocupava o segundo lugar na lista, atrás de Kinshasa, na República Democrática do Congo, e à frente de Karashi, no Paquistão.

Como proteger sua saúde

O tempo seco e a onda de calor devem continuar em São Paulo, ao menos, até domingo (15). Pessoas com doenças respiratórias ou cardíacas, idosos e crianças devem evitar esforço físico pesado ao ar livre. Segundo a Cetesb, o restante da população deve reduzir o esforço físico pesado ao ar livre.

Em dias mais secos, é preciso ficar atento, pois além do aumento dos níveis de poluentes dispersos no ar, a baixa umidade pode ter efeitos diretos e indiretos à saúde humana. Os sintomas mais comuns relacionados à baixa umidade são: ressecamento de mucosas que podem ocasionar complicações alérgicas e respiratórias, aumento de doenças respiratórias pré-existentes, como asma, bronquite, rinite e enfisema, sangramento pelo nariz, espirros, tosse, dificuldade para respirar. Pode ocorrer também o ressecamento da pele, irritação dos olhos, com vermelhidão, ardência, coceira e aumento das conjuntivites alérgicas.

Quando a umidade do ar estiver abaixo de 30%, algumas medidas podem ser adotadas para reduzir os impactos à saúde.

Veja as principais: