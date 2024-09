Mulher é presa suspeita de internar padrasto e manter mãe em cárcere no RS

A vítima apontou a filha como autora do sequestro e a mulher foi presa temporariamente pela polícia no dia 31 de agosto. Após ser presa, a suspeita se recusou a apontar o paradeiro do padrasto.

Padrasto foi encontrado pela polícia quase duas semanas após o crime. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, diligências levaram as equipes até uma clínica de reabilitação no município de Osório, onde o homem foi achado.

O idoso, que não tinha sinais de dependência química, foi internado à força na clínica, segundo as investigações. Ele teria sido coagido a assinar papéis que mencionavam uma "internação voluntária" após ser imobilizado e levado ao local de carro pelos homens, que tinham sido contratados pela suspeita.

Polícia tenta identificar outros suspeitos envolvidos no crime e apura conduta da clínica. O caso foi registrado pela 1ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves. A mulher segue presa, informou a polícia.