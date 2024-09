Caminhão cai de viaduto e motorista fica preso às ferragens em SP

Um caminhão caiu de um viaduto na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (12).

O que aconteceu

Veículo bateu na barreira de proteção e despencou no vão do viaduto às 5h23. O caso ocorreu na pista expressa, no sentido São Paulo da rodovia, nas proximidades da Fernão Dias.

Motorista está preso às ferragens. Os bombeiros continuavam tentando retirá-lo do local às 9h50. Não há informações sobre o estado de saúde dele.