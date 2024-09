Noivo de vítima atingida por avião relata desespero: 'Só queriam filmar'

O noivo também se feriu, mas sem gravidade. "Ele bateu com a asa esquerda na van e rodou para o nosso sentido, para o nosso rumo. Eu tive uma reação de puxar um pouco para o lado, ele ia pegar a gente também, creio que lateral, de cheio e a gente conseguiu passar por baixo da asa, mas ainda acertou no capacete dela", completou.

Kelliane Pereira dos Santos está internada em estado grave. O noivo contou que ela foi socorrida para Hospital de Urgência de Teresina, onde permanece sob cuidados médicos.

Avião caiu em Teresina

Aeronave caiu a 20 km do local da decolagem. Avião partiu da zona rural de Timon (MA), com destino ao Clube de Ultraleves do Piauí, localizado no bairro Vale do Gavião, na zona leste da capital.

Avião bateu em van e atingiu uma moto ao cair. A aeronave sobrevoava a região do bairro Lourival Parente no momento do acidente.