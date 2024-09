'Tiros bem na minha frente': testemunha filma confronto de PM com 4 mortes

Siga UOL Notícias no

Quem eram os criminosos mortos

Fernando de Carvalho Pereira (à esq.) Anderson Aparecido Diniz (centro), Kleber Costa Pires Pereira (à dir.) Imagem: Imagens cedidas ao UOL Montagem/UOL

Suspeita de envolvimento em assalto ao Banco Central. Um dos mortos no confronto, Fernando de Carvalho Pereira, 49, já foi condenado por envolvimento no assalto ao Banco Central, em 2005, em Fortaleza (CE). Ligado ao PCC, ele também tinha condenações por homicídio e por envolvimento em outros roubos. Indiciado por quatro assassinatos. Anderson Aparecido Diniz, 50, já foi investigado por suspeita de participação em quatro homicídios. Assim como Careca, ele também tinha ligações com o PCC, segundo a polícia. Após o confronto, a PM encontrou com ele dois documentos com nomes falsos. Duas décadas de crimes. O terceiro morto na ação foi Kleber Pires Pereira, 41, que também estava com documentos falsos. Dono de uma extensa ficha criminal por roubos e receptação, ele tem mais de dez indiciamentos entre 2002 e 2021.

Como foi ataque a carro-forte

Envolvidos em confronto são suspeitos de participarem de ataque a carro-forte. Na ação nesta segunda-feira (9), na Rodovia Cândido Portinari, em Restinga (SP), criminosos atearam fogo no veículo e trocaram tiros com a PM. Cerca de 30 minutos depois, se envolveram em novo confronto na Rodovia Abraão Assed, entre os municípios de Serra Azul e Serrana, a 88 quilômetros do local do ataque.