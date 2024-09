Selfie prova inocência de homem preso por quase 2 anos por morte de PM

Selfie ajudou a provar inocência

No dia e no horário do crime, J.I estava em sua motocicleta a caminho do trabalho. Durante o trajeto, ele tirou uma selfie e enviou para a namorada por meio do WhatsApp. A foto ajudou a provar a inocência do homem, que desde o primeiro momento de sua prisão sempre alegou ser inocente.

Celular de Joaquim foi periciado e comprovou que ele "estava em outro local no momento dos fatos", ou seja, da morte do policial. "Restou evidenciado que o acusado realmente estava em local diverso [ao do assassinato], pois havia uma selfie e a localização do aparelho celular apontava para endereço diverso ao do fato criminoso num horário aproximado ao dos fatos", diz a sentença.

TJ-SP destacou que não há evidência ou elemento robusto que incrimine J.I, e que a troca de mensagens encontrada no celular de B.J. não apresenta correlação com a morte do PM. "Não há nada nos autos contra [o acusado], tampouco o mesmo foi preso com armas ou com alguma peça de roupa que alguma das pessoas aparece no vídeo no dia dos fatos, ou com qualquer outra forma de artefatos que poderiam dizer que o mesmo participou do latrocínio."

Provas apresentadas pelo MP-SP e pela polícia "demonstraram-se fracas e inconsistentes", concluiu a Justiça. "Diante de tamanha fragilidade probatória, é necessário salientar que a mera presunção, ou conclusão lógica dos órgãos acusadores não é, por si só, suficiente para legitimar um decreto condenatório, até porque, em processo penal, onde vigora o princípio da verdade real, não há espaço para qualquer tipo de dúvida, por menor que ela seja, sob pena de violar o bem maior de um ser humano, qual seja, a liberdade."

Tempo de vida perdido

Ao UOL, o advogado Marcos do Nascimento Jesuino Junior destacou que J.I. perdeu quase dois anos da vida preso injustamente. A defesa alega que "o ideal" seria o Estado de São Paulo indenizar o homem porque esse "período perdido ele não vai recuperar".