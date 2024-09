Incêndios florestais no DF causam suspensão de aulas e mobilizam bombeiros

Fogo atinge Parque Nacional de Brasília desde o domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, 30 viaturas, 400 bombeiros e 150 militares foram enviados para tentar controlar o incêndio, espalhado em mais de um foco na região.

Pelo menos 3 mil hectares da área de proteção ambiental foram destruídos. A informação é do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Autoridades ainda não sabem o que causou o incêndio. Não há previsão para que o fogo seja controlado, mas equipes do Corpo de Bombeiros monitoram a região para evitar novos focos além dos que estão ativos.

Capital do Brasil está há 147 dias sem chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo a plataforma IQAir, nesta terça-feira (17) a cidade tinha a qualidade do ar insalubre e com a concentração de poluentes 11 vezes maior do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde.

Veja lista das escolas com aulas suspensas, segundo a Secretaria de Educação do DF:

EP 303/304 norte