Morte de ameaçado pelo PCC: MP pede DNA para investigar segurança de Marçal

Com reabertura do inquérito, a Promotoria pediu novos depoimentos de testemunhas à Polícia Civil. Entre elas, está o dono da empresa de aviação citado pela mãe de Nathan Moreira Cavalcante, funcionário da empresa de voo panorâmico também morto na ação. Segundo ela, o homem teria dito que o filho dela estava "no lugar errado, na hora errada", cita o documento do MP produzido na terça-feira (17) e obtido pelo UOL.

Dados dos celulares. O MP também pediu a extração do conteúdo dos aparelhos dos mortos na ação, já autorizada pela mãe de Nathan e pela esposa do mecânico de aeronaves Paulo Ricardo Pereira Bueno, o terceiro morto na operação da PM de Goiás. Nathan e Paulo não tinham antecedentes criminais, segundo o inquérito policial do caso.

O órgão quer a extração de impressões digitais nas armas que teriam sido apreendidas com as vítimas. A Promotoria também solicitou à Polícia Civil a complementação dos laudos cadavéricos, indicando as lesões sofridas pelas vítimas. O MP solicitou ainda as fotos originais ou em melhor qualidade do laudo de local e da reprodução simulada produzidos pelo Instituto de Criminalística.

Pedido de esclarecimentos ao Samu. O MP quer que os socorristas que retiraram os corpos da cena do crime prestem depoimento à Polícia Civil. Os laudos cadavéricos indicam que eles já estariam mortos após a ação policial e não precisariam de atendimento médico. Com os corpos no local, a perícia poderia fazer um trabalho mais preciso.

Segurança de Marçal comentou reabertura do caso em seu perfil nas redes sociais. "Realmente, o inquérito foi reaberto (...). Passou [sic] horas ali, o cadáver não vai dar positivo [sobre o resultado negativo do exame de pólvora]. E foi recolhido no dia subsequente ao confronto", disse o tenente-coronel licenciado da PM de Goiás. A assessoria de Marçal tem sido procurada desde a reabertura do caso, mas não tem se manifestado.

A reportagem também procurou a defesa do major Renyson Castanheira Silva. Se houver retorno, o texto será atualizado.