Vídeos mostram voo e queda de dirigível com escudo do São Paulo em Osasco

Vídeos mostram o momento em que o dirigível com o escudo do São Paulo caiu em Osasco no início da tarde de hoje. A aeronave sobrevoou várias regiões da cidade.

O que aconteceu

Dirigível caiu em cima de casas na rua Sarah Veloso, no bairro Veloso, por volta de 12h. A aeronave de matrícula PR-ZAD tem 180 kg e capacidade para seis pessoas. A extensão do dano e a quantidade de casas atingidas não foram informados.

Uma pessoa sofreu ferimentos leves e foi atendida pelo Samu. Ainda não se sabe se a vítima era o piloto do dirigível, nem há detalhes para qual hospital foi levada.