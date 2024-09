Brasil pode perder R$ 7,7 bi com contrabando de cigarro eletrônico em 2025

Já no Rio Grande do Sul, se considerado o aumento anual de 10% no mercado dos cigarros eletrônicos, a arrecadação estadual poderia atingir R$ 503,14 milhões em 2028. Os valores se baseiam na estimativa de crescimento contínuo da demanda dos consumidores por DEFs e no aumento da venda em lojas físicas e plataformas onlines com uma possível liberação dos produtos, segundo a pesquisa. Eles ponderam que o estado tem uma localização estratégica por fazer fronteira com outros países, o que facilita a entrada de mercadorias legais e ilegais.

Outro estado analisado é o Paraná, que deixou de arrecadar R$ 350 milhões em impostos em razão do comércio ilegal de DEFs. O número pode chegar a R$ 500 milhões em 2028. O estado faz fronteira com o Paraguai, que é hoje o maior mercado exportador dos produtos para o Brasil, Argentina e Uruguai. Enquanto isso, a estimativa de perdas anual para a Bahia foi de R$ 533 milhões, segundo o estudo, podendo chegar a R$ 780 milhões até 2028.

Projeto de lei quer regularizar produtos

Os cigarros eletrônicos são proibidos no Brasil, contudo, o PL (Projeto de Lei) 5008/2023 prevê regulamentar os produtos, definindo exigências para a indústria. O texto indica multa e detenção para quem vender os DEFs para menores de 18 anos. Além disso, a indústria seria obrigada a ter registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), cadastro na Receita Federal e no Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).

A autora do PL, senadora Soraya Thronicke (Podemos), argumentou que os cigarros eletrônicos já são vendidos sem nenhuma regra sanitária. Além disso, a parlamentar expõe que o Estado não consegue arrecadar impostos com os produtos contrabandeados — o que não aconteceria com o produto legal. O projeto aguarda votação no Senado Federal.