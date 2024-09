Voepass demite diretores e faz mudanças no comando após acidente áereo

Diretores são demitidos. São eles: Eric Cônsoli, que estava à frente da chefia de manutenção; David Faria, da diretoria de segurança operacional; e Marcel Moura, da diretoria de operações. Em nota, a companhia disse reconhecer e agradecer as "importantes contribuições que os executivos desempenharam na trajetória da empresa".

Carlos Alberto Costa, executivo que está na empresa desde junho de 2022, irá para a diretoria de manutenção. Segundo a Voepass, ele tem mais de 35 anos de experiência na indústria aeronáutica e já ocupou diversas posições de liderança, assim como a diretoria de manutenção, em outras companhias aéreas.

Comandante Diego Hangai, que atua há 13 anos na companhia, comandará a diretoria de segurança operacional. Ele é instrutor de linha aérea com mais de 18 anos de experiência na aviação, "sempre atuando na gestão de operações e segurança operacional", acrescentou a empresa.

O também comandante Raphael Limongi ficará responsável pela direção de operações. Limongi é piloto com experiência nacional e internacional, está há 15 anos no mercado de aviação e já passou por cargos de liderança em diferentes áreas da aviação. "Ressaltamos apenas que as indicações para estes cargos de liderança estão sob aprovação da Anac, conforme regulação vigente", disse a companhia sobre as mudanças.

CEO também muda de função. Agora, Eduardo Busch ficará responsável pelas questões jurídicas da companhia como diretor jurídico.