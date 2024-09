Ex-vereador é condenado por morte de homem que cobrou promessas de campanha

O vereador José Alberto e André Luiz estavam em um bar quando o crime ocorreu. Os dois teriam discutido depois que a vítima questionou o parlamentar sobre promessas políticas feitas durante a campanha eleitoral e que não foram cumpridas, entre elas o abastecimento de água potável no distrito de Poços.

Vereador teria reagido de forma violenta após a cobrança. Segundo o Ministério Público, o condenado efetuou disparos contra o homem com uma pistola Taurus PT.40, de uso restrito.

Julgamento precisou mudar de Campo Formoso para Salvador devido à influência do réu na região. De acordo com a Justiça, as relações de José Alberto no município poderiam comprometer a imparcialidade da decisão.

Ainda cabe recurso na decisão. O homicídio foi considerado qualificado por motivo fútil e por dificultar a defesa da vítima, além de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O UOL tenta localizar a defesa do político e entrou em contato com a Câmara Municipal de Campo Formoso. O espaço segue aberto para manifestação.