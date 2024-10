MC de 24 anos é morto após discussão em frente a bar na Grande SP

O MC Vini VL, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (30) em frente a um bar na Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

O assassinato teria ocorrido após uma discussão. Segundo a polícia, o MC, cujo nome é Vinícius Andrade, e o atirador haviam se encontrado em um primeiro estabelecimento. Neste local, a mulher que acompanhava o suspeito cumprimentou Vini com um beijo no rosto e conversou com ele, informou o delegado Marcelo do Prado, do 1º DP de Carapicuíba, ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes).

Suspeito se irritou com a situação e deixou o local. Pouco tempo depois, Vinícius e o atirador se encontraram em outro bar e houve uma discussão na frente do estabelecimento em razão do episódio anterior. Então, o suspeito teria ido até a casa dele onde, segundo testemunhas, ele guardava uma arma de fogo.