451 mortes no país: os 5 animais peçonhentos mais fatais e como se proteger

Na maior parte dos casos, abelhas atacam somente quando sentem que sua colmeia está ameaçada. No entanto, acidentes do tipo podem ser graves Imagem: Fernando.M.Soares/Wikimedia Commons

No caso de poucas picadas, o quadro vai desde inflamação local até forte reação alérgica (choque anafilático). No caso de múltiplas picadas, o quadro pode evoluir para manifestação tóxica mais grave, podendo causar a morte.

Aranhas

Com 43.119 notificações em 2023, acidentes com aranhas causaram a morte de 34 pessoas no último ano. Assim como as abelhas, o volume de acidentes com as aranhas também vem evoluindo nos últimos anos, de acordo com dados do Sinan.

A depender da espécie, a picada da aranha pode ser imperceptível no momento do contato ou provocar dor imediata. Entre os sintomas mais comuns, estão: inchaço e sensação de formigamento ou dormência no local da picada, fraqueza, náusea, vômitos, dores musculares, tremores e manchas vermelhas. O veneno pode causar, em casos mais graves, alteração na pressão arterial e nos batimentos cardíacos.

Segundo o Ministério da Saúde, as aranhas dos gêneros Loxosceles, conhecida como aranha-marrom ou violinista, Phoneutria, popularmente chamadas de aranha-armadeira ou macaca e o Latrodectus, as famosas aranhas viúva-negra, estão entre as consideradas "de importância em saúde pública", pela potencial gravidade de sua picada. Acidentes causados por outros gêneros de aranhas podem ser comuns, porém não apresentam relevância em saúde pública. As aranhas-caranguejeiras, embora grandes e frequentemente encontradas em residências, não causam acidentes considerados graves.