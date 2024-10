Produtor morto em SP era ex-soldado dos EUA e foi condenado por assassinato

O produtor musical David Beckhauser Santos Herold, morto a tiros durante a gravação de um clipe na zona norte de São Paulo, já atuou como soldado dos Estados Unidos e também foi condenado por assassinato em Santa Catarina.

O que aconteceu

David, 34, tinha dupla cidadania. Com descendência norte-americana e brasileira, ele teve passagem pelo Exército dos Estados Unidos entre os anos 2008 e 2013, e chegou a participar em missões no Oriente Médio e no Afeganistão.

Em 2016, foi condenado a 16 anos de prisão. Ele era investigado como responsável pela morte de um dos chefes do tráfico de drogas no Morro do 25, no bairro Agronômica, em Florianópolis. O crime ocorreu no dia 26 de março de 2014 e teria sido motivado por disputas por regiões no tráfico.