Menino de 10 anos morre após levar choque em academia pública no Recife

Moradores tentaram reanimar a criança e a transportaram até um hospital da região. Tomás não resistiu aos ferimentos.

Academia Recife onde menino Tomás foi eletrocutado Imagem: Google Maps

A Polícia Civil investiga o caso e periciou o local. O prazo para finalização do laudo é de 30 dias.

A Secretaria de Esportes do Recife disse que notificou a empresa responsável pela gestão das Academias Recife, o IGC (Instituto de Gestão de Esporte e Cultura). "Assim que tomou conhecimento do ocorrido, [a Secretaria] procurou os familiares do garoto Tomás, de 10 anos, para prestar apoio e o suporte necessário, com assistentes sociais e outros serviços". Um processo administrativo também foi aberto para apurar o caso.

O UOL tenta contato com o IGC. A matéria será atualizada se houver resposta.