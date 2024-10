Defesa de neta de Arlindo Cruz recorre ao STF em caso de racismo

O argumento é que o autor do suposto ato, por ser adolescente, deve ser protegido. A regra é estabelecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. "Neste caso, o princípio constitucional da proteção integral e absoluta da criança e do adolescente está se aplicando exclusivamente ao autor do ato, não à vítima, o que é absurdo", afirma Silva Júnior. Para ele, "não parece ser mera causalidade que este silenciamento se dê quando a imputação recai sobre adolescente branco de classe média alta".

Os advogados da neta de Arlindo Cruz defendem que as decisões sejam impugnadas e declaradas inconstitucionais pelo STF. Para isso, propuseram à PGR (Procuradoria Geral da República) que acionasse uma ADPF, sigla para Ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

Samara Felippo

Hédio e Anivaldo estão à frente de outros dois casos envolvendo escolas e racismo. Um deles é o da filha da atriz Samara Felippo. Em abril, ela foi às redes sociais e disse que a filha de 14 anos sofreu racismo de duas colegas no Colégio Vera Cruz, em São Paulo.

A denúncia está sendo investigada. Hédio Silva Júnior também recorreu ao STF neste caso, já que a defesa foi impedida de ter acesso aos autos do processo - a autorização é para que seja apenas ouvinte. A justificativa do TJ-SP é a de que, ao conhecer os autos, a vítima e seus representantes saberiam de detalhes da vida das adolescentes acusadas de racismo, contrariando o ECA.

A defesa ainda aguarda a resposta da Suprema Corte.