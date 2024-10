Mulher iraniana é resgatada em São Paulo após denúncia de cárcere privado

Uma mulher iraniana foi resgatada nesta sexta (11) em uma mesquita no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo, após denúncia de cárcere privado.

O que aconteceu

A vítima foi encontrada após sua amiga denunciar o caso à Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) no Rio de Janeiro. A partir do relato, a Polícia Civil do Rio, com apoio do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher e da Delegacia Antissequestro de São Paulo, localizou a vítima.

O marido dela foi preso, no último dia 6, por agressão na forma da Lei Maria da Penha, conforme as informações da Polícia Civil do RJ.