Aneel diz que resposta da Enel a apagão ficou abaixo do esperado

Chuva forte causou queda de energia

A energia caiu em parte da capital e da região metropolitana de São Paulo na noite de sexta-feira (11), quando uma chuva repentina com ventos recordes causou o desligamento de várias linhas de alta tensão e subestações de energia. A Enel culpa o que chamou de "evento climático extremo".

760 mil clientes estão sem energia ainda na região metropolitana, segundo último boletim da Enel, divulgado hoje, às 14h30. Segundo a concessionária, cerca de 1,3 milhão de clientes tiveram a energia restabelecida.

Na capital, ainda são 496 mil clientes impactados na tarde deste domingo, diz a Enel. Os bairros mais afetados são Jabaquara, Campo Limpo, Pedreira e Jardim São Luís. Os outros municípios afetados são Cotia, com 62 mil unidades sem luz; São Bernardo do Campo, com 47 mil, e Taboão da Serra, com 44 mil.

Número de pessoas afetadas pode ser bem maior. Isso porque o número divulgado pela Enel corresponde a pontos de instalação, mas em cada casa podem morar várias pessoas.

Região metropolitana também sofre com desabastecimento de água. A falta de energia afetou a distribuição de água em São Paulo, São Bernardo do Campo, São Caetano, Santo André e Cotia. A Sabesp orienta o uso consciente da água armazenada nas caixas residenciais, uma vez que o sistema de abastecimento é integrado.