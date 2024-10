Homem mata segurança e atira em criança ao tentar fugir de bar sem pagar

Segurança que morreu tinha 23 anos. Ele não teve identidade divulgada pela polícia.

Outro segurança do bar, que não revistou o homem armado, foi preso em flagrante. Segundo a PCDF, ele "faltou com o dever de vigilância" e é considerado partícipe no homicídio do colega e nas quatro tentativas de homicídio no local.

Suspeito do crime ainda não foi preso. A 29ª DP, responsável pelas investigações do caso, informou que "prossegue em diligências a fim de prender o atirador".