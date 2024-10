Apagão em SP: Falhas de comunicação da Enel agravam danos aos consumidores

Para a advogada Fabiane Alves, as falhas de comunicação da Enel agravam a situação dos consumidores. Informações desencontradas, prazos errados e a ausência de previsões confiáveis sobre o retorno da energia violam o Código de Defesa do Consumidor e as diretrizes da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). "Esses erros no atendimento podem ser considerados um agravante para a reparação dos danos morais", ressalta Alves, frisando que os consumidores têm direito a buscar compensação pela frustração e transtorno gerados.

A especialista em direitos do consumidor Larissa Mendes complementa que os consumidores podem pleitear ressarcimentos pelos danos materiais sofridos. Isso inclui o abatimento proporcional na fatura pelos dias sem energia e o reembolso por perdas como alimentos e medicamentos que estragaram por falta de refrigeração. Mendes enfatiza a importância de que os consumidores documentem o ocorrido com fotos, vídeos e notas fiscais, e reforça que os pedidos podem ser feitos diretamente à Enel ou ao Procon.

Para a advogada Brisa Nogueira, as falhas da Enel em informar corretamente agravam os danos. Segundo ela, os consumidores foram deixados em uma situação de incerteza prolongada, sem informações adequadas, ferindo o direito básico à informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Para ela, essa má gestão não apenas gera prejuízos materiais, mas também potenciais danos morais, especialmente quando afeta atividades essenciais como o comércio e residências que dependem de aparelhos vitais.

Diferenças entre ações coletivas e individuais para os consumidores. Uma ação coletiva pode ser mais eficiente e menos onerosa, unindo forças de vários consumidores contra a Enel. Nogueira alerta, contudo, que, nesse formato, as especificidades dos casos individuais podem ser perdidas, levando a indenizações menos detalhadas. "Já uma ação individual permite uma análise mais precisa, especialmente quando envolve danos morais, que variam conforme as circunstâncias de cada consumidor", explica.

Além das indenizações, a Enel pode enfrentar sanções administrativas por parte da Aneel. Se as falhas no serviço forem consideradas graves e recorrentes, como foi o caso em eventos anteriores, a concessionária pode ser multada ou até mesmo ter a concessão cassada. Mendes lembra que a responsabilidade da empresa não se limita aos danos materiais, mas também inclui garantir que o serviço seja prestado com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos.

Causas técnicas de apagões prolongados

Eventos climáticos extremos, como tempestades severas, podem danificar a infraestrutura elétrica, derrubando árvores sobre linhas de transmissão e rompendo cabos, segundo explica Alexandre Nunes, professor de Engenharia Elétrica da Universidade Cruzeiro do Sul. Além disso, sobrecargas no sistema devido ao aumento súbito de demanda ou falhas em equipamentos podem agravar a situação.