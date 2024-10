Velas e cozinha na calçada: improviso e perdas de restaurantes no apagão

Sabrina Vallim, proprietária do Açaí Formosa no Jardim Clímax, em Sacomã, também precisou adotar medidas emergenciais, mas o estrago foi grande. "Enchi os freezeres de gelo para tentar manter os produtos, mas não adiantou. O açaí, os sorvetes, as frutas, tudo começou a derreter", conta a comerciante.

Sem conseguir alugar geradores devido à alta demanda, ela viu praticamente todo o seu estoque de produtos congelados se perder. "Desde que a Enel assumiu, esses apagões se tornaram frequentes. Antes, não era assim. Agora, a gente perde tudo, e ninguém dá uma previsão de volta", reclama. Sabrina também relata que, apesar de ligar repetidamente para a Enel, não recebeu nenhum suporte ou informação clara.

Falta de comunicação

A falta de comunicação da Enel foi criticada por todos os comerciantes entrevistados. Tanto Lapeyre quanto Siciliano e Sabrina afirmam que, mesmo após dias sem luz, a concessionária não ofereceu suporte ou previsão de quando o serviço seria restabelecido.

"O atendimento da Enel foi péssimo. Fiquei três dias sem saber quando a luz voltaria," critica Siciliano. "Eles falam que não têm previsão, e enquanto isso, a gente vai perdendo tudo", completa Sabrina.

As perdas não se limitam aos alimentos, mas também ao faturamento. Siciliano, que viu o faturamento do fim de semana despencar, conta que o impacto foi devastador. "Ficar sem faturar nesses três dias compromete o mês inteiro. Segunda-feira chega, e os boletos estão aí, mas a gente não tem como pagar", lamenta. Para Ricardo Lapeyre, o cenário não é diferente, com os clientes sumindo e as despesas fixas continuando a se acumular.