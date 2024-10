Técnico que liberou laudos falsos de órgãos infectados por HIV é preso

A reportagem não localizou a defesa de Cleber. O espaço segue aberto para manifestação.

Sócio e dois técnicos do laboratório já haviam sido presos. Agentes do departamento-geral de polícia especializada prenderam, na segunda-feira (14), o sócio e um técnico do laboratório, com sede em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, envolvidos na emissão de laudos falsos que resultaram no transplante de órgãos infectados com HIV. Os agentes também cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em diversos endereços.

A técnica de laboratório Jacqueline Iris Bacellar de Assis também foi presa. Ela se entregou à polícia nesta terça-feira (15). A mulher, de 36 anos, estava foragida desde segunda-feira (14), após a Justiça do Rio de Janeiro expedir um mandado de prisão temporária para ela e outros envolvidos no caso. A investigação aponta que a técnica usou um carimbo com registro profissional de outra pessoa para liberar laudos.

Registro usado sem permissão

Biomédica diz que teve registro usado sem permissão. A profissional afirma que teve seu número de registro profissional usado sem autorização.

O exame feito pelo laboratório PCS Lab Saleme é assinado pela técnica Jacqueline Iris Bacellar. No entanto, o número de registro profissional que consta no documento de Júlia Moraes de Oliveira Lima, uma biomédica que atualmente mora no Recife (PE) e que nunca trabalhou para o laboratório investigado pelo erro que ocasionou a infecção de seis pacientes transplantados.