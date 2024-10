Tem alerta de tempestade hoje? Veja previsão de chuva em SP até domingo

Cidades de SP terão chuvas mais intensas. Pancadas isoladas e trovoadas são esperadas, por exemplo, em Taubaté, Sorocaba e Campos do Jordão. Taboão da Serra, um dos municípios afetados pelo temporal da última sexta, também terá tempo encoberto, chuvisco e períodos de chuvas mais intensas e isoladas.

Inmet publicou alerta de "perigo potencial" de tempestade para cidades do Sudeste. O alerta do Instituto vale para as seguintes regiões: em São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba, e Região Metropolitana; no Rio de Janeiro, regiões Sul e Metropolitana; e em Minas Gerais, Sul e Sudoeste do estado. As localidades indicadas devem receber entre 20 e 50 milímetros de chuva, com ventos entre 40 e 60 km/h, além de possível queda de granizo. Em Vitória, não há previsão de chuva até pelo menos o próximo sábado.

Estado de São Paulo deve receber até 200 mm de chuva no fim de semana

Previsão mostra que estado deve ser atingido por rajadas de vento de até 60 km/h. Há expectativa de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e ventania em todas as regiões do estado. As rajadas poderão ser sentidas já a partir de sexta-feira (18).

Algumas regiões do interior paulista, Baixada Santista, litoral norte e Vale do Paraíba devem receber o maior volume de chuva.