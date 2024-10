'Fui pra Alphaville': como moradores de bairro nobre enfrentaram o apagão

A falta de sinal de celular e internet forçou o casal a buscar alternativas para conseguir trabalhar e se manter conectados. Lucio e Benito decidiram se hospedar em um hotel em Alphaville. "Precisamos tomar banho quente e ter acesso à internet para continuar trabalhando", explica Lucio. "Temos a sorte de poder pagar por isso, mas nos sentimos impotentes. Não importa se moramos em uma área nobre ou na periferia, o apagão nos atingiu da mesma forma".

Luciana de Almeida Quintanilha, de 58 anos, também teve que lidar com as consequências do apagão sozinha, em meio a um tratamento de câncer. Moradora da Granja Viana desde 2014, Luciana, perita criminal aposentada, relata o medo e a insegurança de ficar dias no escuro. "A falta de luz me deixou muito vulnerável. Sem energia, fiquei isolada, sem telefone e sem internet para pedir ajuda se fosse necessário", conta. Para ela, o apagão também trouxe prejuízos materiais significativos. "Perdi tudo que estava no freezer e precisei comprar gelo para tentar salvar o que restava na geladeira. Sem falar nos banhos de canequinha, uma situação humilhante para quem paga caro para viver em um lugar como este".

A situação de Luciana foi agravada pela falta de resposta e planejamento da Enel, a concessionária de energia. "Já passamos por situações de queda de luz antes, mas nunca dessa magnitude. É inadmissível que em 2024 ainda estejamos tão desprotegidos em uma área como a Granja Viana", desabafa.

Felipe Rossi Camargo, advogado de 26 anos, que se mudou recentemente para a Granja Viana, diz ter entrado em pânico ao saber do apagão. "Estávamos jantando fora quando começamos a receber mensagens no grupo do condomínio sobre a queda de energia", relata Felipe. "Entramos em pânico, pois nosso cachorro, Gregório, estava sozinho em casa. Corremos de volta, mas demoramos mais de duas horas para chegar por causa do trânsito na Raposo Tavares".

Ao chegar em casa, Felipe e sua noiva, Lorena, encontraram o telhado da casa danificado, além de prejuízos com alimentos. "Nosso telhado foi afetado, e tínhamos muita comida para um churrasco no dia seguinte. Para evitar maiores perdas, levamos o que restou de comida no freezer para a casa dos meus pais em São Paulo." Felipe critica a falta de preparo da Enel para lidar com a situação. "Eles ganharam uma licitação para gerir a energia em São Paulo, deveriam estar prontos para uma crise como essa. O apagão mostrou uma total desorganização".