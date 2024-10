Com apagão em SP, buscas por gerador aumentam; vale a pena?

Cabe no bolso?

Os custos variam conforme o tipo e a potência do gerador. O custo médio de um gerador para uma residência com quatro pessoas varia conforme a potência necessária, o tipo de combustível e as características da residência

Os preços de geradores a gasolina começam em R$ 2.000, enquanto os modelos a diesel mais robustos podem chegar a R$ 12.000. Geradores a gás ou solares, mais sustentáveis, podem custar até R$ 30.000 ou mais, dependendo da tecnologia e capacidade de fornecimento. Além dos custos de aquisição, é importante considerar os gastos com a instalação, que podem variar entre R$ 1.000 e R$ 3.000. E a manutenção anual, que inclui a troca de óleo e filtros, com um custo de R$ 300 a R$ 800 por ano, dependendo do modelo e da frequência de uso do gerador.

Em casas, é possível instalar geradores com maior capacidade e autonomia. Já em apartamentos, existem opções mais compactas e silenciosas. No entanto, é importante considerar os custos de aquisição, manutenção e combustíveis, além de verificar o espaço disponível e as regulamentações do condomínio ou bairro.

Alexandre Nunes

O consumidor comum deve avaliar cuidadosamente se o investimento é realmente necessário. Muitas vezes, uma solução menor, como um no-break, pode ser mais viável para pequenas cargas, como computadores e roteadores, evitando os custos elevados de manutenção de um gerador. A explicação é do professor Rubens Alexandre de Faria, doutor em Engenharia Elétrica e Informática Industrial e professor titular do Departamento Acadêmico de Eletrônica da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná).

A escolha de um gerador deve ser feita com base nas necessidades reais de consumo da residência. Faria explica que é essencial determinar quais aparelhos serão mantidos em funcionamento durante um apagão, como geladeiras, iluminação ou equipamentos médicos. Esse cálculo exato ajuda a evitar gastos desnecessários com geradores mais potentes do que o necessário.