Chuva prevista para capital e Grande SP perde força, diz Defesa Civil

Defesa Civil alertou para chuva mais volumosa em menos tempo em várias áreas do estado de SP. Acumulado de chuvas, que era de 200 milímetros, pode chegar a 250 milímetros em algumas cidades. Outra alteração é o período do acumulado, que era de 72 horas, passou para 24 horas. O alerta é motivado pela passagem de uma frente fria, que trará precipitações significativas, acompanhadas de raios, rajadas de vento de mais de 60 km/h e por possíveis quedas de granizo em pontos isolados.

Este é o caso da região da Serra da Mantiqueira, de acordo com o órgão. "Outra região que também gerou um ajuste, uma atualização do boletim especial, é a região da Serra da Mantiqueira. Nós tínhamos ali um modelo que mostrava 200 milímetros para 72 horas. Agora pode chover ali naquela região 250 milímetros em 24 horas", destacou Farina.

Interior do estado também deve receber grandes volumes de chuva, diz Farina. "No interior, a gente ainda percebe que o movimento do modelo meteorológico segue a mesma previsão que nós tínhamos visto anteriormente. Com o ajuste da diminuição do período. Isso pode gerar outros transtornos, como alagamentos, inundações e até enxurradas em alguns locais."

Essa atualização está relacionada principalmente à mudança em relação ao período dos acumulados de chuva. No alerta anterior que emitimos de sexta até domingo tinha acumulados para 72 horas. Ou seja, essa chuva persistia durante três dias. Agora, o que nós temos é um acumulado mais denso em 24 horas. Capitão Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil

Gabinete de crise foi instalado no Palácio dos Bandeirantes às pressas para monitorar próxima chuva. O governo teme que o mesmo problema que ocorreu na semana passada, quando milhares de pessoas ficaram sem energia, volte a acontecer neste fim de semana, quando há previsão de chuva volumosa.

Plano para redução de danos foi solicitado. Um ofício assinado pelo secretário chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira, solicitando reunião e pedindo às concessionárias um plano com ações para mitigar danos e interrupções no fornecimento de energia.