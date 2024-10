Equipe de remo envolvida em acidente no PR postou foto comemorando medalhas

A equipe de remo envolvida no acidente no Paraná que deixou nove mortos publicou uma foto comemorando as medalhas conquistadas momentos antes.

O que aconteceu

O grupo estava sendo transportado por um van de São Paulo para Pelotas (RS). Eles voltavam do Campeonato Brasileiro de Remo quando o veículo foi arrastado por uma carreta em Guaratuba (PR). Sete atletas adolescentes, o treinador e o motorista da van morreram.

Pouco antes do incidente, a equipe, do projeto Remar Para O Futuro, e o vereador Jone Soares, de Pelotas, fizeram uma publicação. No post, eles contavam sobre as dificuldades que passaram até chegar na competição e comemoraram as sete medalhas ganhadas.