Pastor criticado por fala capacitista segue conceito de 'igreja primitiva'

A igreja possui cinco templos em diferentes cidades do Brasil. As sedes estão localizadas em São Paulo, Osasco, Campo Largo, Guaratuba e Paranaguá. Cada uma das unidades segue a visão de "salvar vidas e formar líderes", com grupos familiares que se reúnem semanalmente.

A Comunhão Cristã Abba também oferece o curso livre de Teologia através da Fatemi (Faculdade de Teologia Ministerial). Fundada em 1996, a faculdade possui um programa de dois anos, onde são ensinados os fundamentos da vida cristã e o crescimento no conhecimento de Deus. A igreja também desenvolve projetos sociais voltados para comunidades vulneráveis e hospitais.

O que é a igreja primitiva

A Igreja Primitiva representa os primórdios do Cristianismo, surgindo nos anos que se seguiram à morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa comunidade inicial, formada pelos primeiros seguidores de Jesus e liderada pelos apóstolos, estabeleceu as bases para o que viria a ser uma das maiores religiões do mundo, segundo artigo publicado no Journal of Early Christian Studies.

Ela surgiu entre 30 d.C. e 325 d.C. Em Jerusalém, os doze Apóstolos lideraram os primeiros seguidores de Jesus, que se reuniram após o discurso de Pedro, formando uma comunidade de cerca de 3.000 judeus. Essa comunidade adotou elementos do judaísmo, como as Sagradas Escrituras e o monoteísmo, e se reunia para orações e ritos como batismo e bênção do pão, como explica o site Minha Biblioteca Católica.

Nos primeiros séculos da era cristã, os seguidores de Jesus se reuniam em casas e sinagogas para celebrar sua fé, estudar os ensinamentos e praticar a caridade. A comunidade primitiva era marcada por um forte senso de comunidade e compartilhamento de bens, valores que se tornaram um dos pilares do Cristianismo. Os apóstolos, testemunhas oculares da vida de Jesus, desempenharam um papel fundamental na propagação da fé cristã, viajando por diversas regiões e fundando novas comunidades.