Vídeo mostra momento em que paraquedista chilena cai no interior de SP

Carolina Muñoz Kennedy, conhecida como Carito, saltou por volta das 17h40, no bairro Vila dos Ipês. O caso foi registrado como morte suspeita - acidental. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo, um funcionário da escola de paraquedismo responsável pela operadora de aviões, compareceu à delegacia na mesma noite e relatou que a vítima enfrentou problemas durante o salto.

Foi solicitado exame ao Instituto Médico Legal. A Delegacia de Boituva investiga o caso.

Carolina era chilena, mas morava no Brasil desde 2021. Ela tinha nove anos de experiência em saltos de paraquedas e acumulava mais de 2.600 saltos em sua trajetória.

O clube de paraquedismo Fly Now lamentou a morte da atleta. Em nota, o clube afirmou que a paraquedista tinha sorriso fácil e sempre ajudava todas as pessoas.

É com imenso pesar que nós do time Fly Now lamentamos a partida precoce da nossa amiga Carito. Sorriso fácil, sempre ajudando todo mundo, um amor imenso pelos animais e pelos seres humanos que fará muita falta nesse plano. Papai do céu leva os melhores primeiro, nós te amaremos para todo o sempre Carito. Você estará presente em nossas melhores lembranças.

Fly Now

Veja o vídeo: