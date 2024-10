Vídeo mostra desespero de lojistas para conter fogo em shopping do Brás

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que comerciantes do Shopping 25, no Brás, percebem incêndio e tentam controlar as chamas na manhã desta quarta-feira (30).

O que aconteceu

Em uma gravação, é possível ver um dos boxes com as portas fechadas e fumaça saindo de dentro da loja. Enquanto isso, um grupo de pessoas está em volta, gritando e correndo ao perceber o início do incêndio, antes da chegada dos bombeiros.

Três homens aparecem tentando arrombar o box. Eles dão chutes e se jogam contra as portas de metal para salvar as mercadorias e conter a fumaça. No vídeo, não ficou claro se os lojistas conseguem abrir o espaço.