Brasil registra recorde de mortes em acidentes aéreos: quais as causas?

Em 10 anos, 838 pessoas morreram em acidentes aéreos no Brasil. O ano com o maior número de mortes antes de 2024 foi 2016, com 104 mortes.

Na última década, a média de mortes em acidentes aéreos foi de aproximadamente 76 por ano. O ano com menor número de mortes foi em 2022, com 49 mortes. Grandes acidentes fazem essa média aumentar.

O ano com mais acidentes fatais foi em 2015, que registrou 47 ocorrências do tipo, seguido de 2016 com 45 registros e 2018 com 39.

* O UOL consultou os dados do painel Sipaer no dia 29/10/24.

*A reportagem consultou o matemático e professor Gilcione Nonato Costa para conferência de média de mortes/ano.