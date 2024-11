SP tem chuva 66% acima da média em novembro, e voos são cancelados

Depois de enfrentar longos meses de estiagem durante o primeiro semestre do ano, São Paulo voltou a receber fortes chuvas em novembro. Nos primeiros nove dias do mês choveu 241 milímetros, 66% acima da média do mês na capital paulista - que costuma ser de 145 mm.

O que aconteceu

Defesa Civil criou gabinete de crise. A previsão é que chuvas intensas atinjam todo o estado nos próximos dias, com acumulado de chuvas muito altos. A chuva poderá vir com raios, rajadas de vendo e há até possibilidade de granizo.

Alto nível de chuva deve atingir todo o estado. De acordo com a Defesa Civil, a capital, região metropolitana, Vale do Ribeira, regiões de Itapeva, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Franca e Ribeirão Preto terão níveis de chuva com um acumulado muito alto.