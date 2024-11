'Nunca deu briga': ela mora em um prédio onde só vive quem é da família

'Não lembro de situações chatas'

No prédio incomum de Cambé, as discussões entre as famílias não são frequentes, segundo Isabella. No máximo, discussões entre pais e filhos ou entre casais —o que não é uma questão exclusiva de familiares que moram tão próximos. "Todo mundo se ajuda, não lembro de situações chatas."

Para ela, que é filha única, morar tão perto dos tios e primos sempre foi uma vantagem.

"Eu cresci com todo mundo perto de mim, eu sempre dividi minhas coisas, sempre tive com quem brincar. Eu e minha prima, a Maria Eduarda, temos a mesma idade. Por muitos anos a gente se vestia igual, como se fossemos gêmeas."

E, embora pareça bagunça, Isabella garante que a privacidade de cada família é preservada. Cada apartamento tem porta e campainha —não são cômodos de livre acesso.