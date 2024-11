Tales: Cooperação de PCC e polícia funciona como máfia e deve ser apurada

Esse aeroporto tem partes de segurança federal, estadual e municipal. A segurança municipal estava ali, com um ônibus e um guarda municipal dentro; os outros haviam saído. A polícia estadual, que tinha homens prestando serviço para esse cidadão, também é encarregada pela segurança em volta do aeroporto. Como essas pessoas entraram e chegaram armadas com fuzis? Isso é muito estranho.

Tem que se apurar todo o envolvimento dessa coisa pública com este assassinato. Tudo indica que tem muito a ver e já estava na delação desse cidadão que morreu. Tales Faria, colunista do UOL

Josias: PCC não se incomoda com Estado, mas com quem ousa desafiá-lo

O assassinato a tiros do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach revela que o PCC não se importa com a resposta do Estado, mas está disposto a tudo para tirar do seu caminho aqueles que o atrapalham, disse o colunista Josias de Souza.

Há duas evidências neste caso. A primeira é a de que o PCC não se incomoda com o Estado brasileiro. Considera-se um grupo acima da lei e que opera impunemente. Tanto que executam um desafeto à luz do dia, ferindo outras pessoas e causando tumulto no maior aeroporto do país.