Polícia não esclarece mortes na guerra do PCC: pivô morreu no aeroporto

Segundo o MP-SP, durante o interrogatório de Vinícius no cativeiro, Django defendeu o empresário e foi contra a morte dele. Por conta disso, ele acabou enforcado em 23 de janeiro de 2022. O corpo foi encontrado sob o Viaduto da Vila Matilde, na zona leste da capital.

Passados quase três anos, a Polícia Civil de São Paulo não identificou os autores do assassinato de Django. O inquérito que apurava a morte dele foi arquivado. O crime segue impune.

Japa foi encontrado morto com tiro na cabeça no dia 4 de maio de 2023, dentro de um Toyota Corolla preto, blindado, no subsolo do edifício comercial Castelhana Offices, no Tatuapé. Minutos antes, ele havia mandado pelo celular uma mensagem para a mulher dele: "Cuida bem da nenê. Eu te amo".

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar um possível caso de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. A suspeita das autoridades é a de que Japa tenha sido obrigado a se matar por ordem do "tribunal do crime" do PCC, caso contrário seria assassinado.

O caso ainda é investigado. Alguns fatos intrigam a polícia. O telefone celular de Japa, um Iphone 14, sumiu. No Corolla havia uma pistola Beretta, 9mm, com 16 cápsulas intactas e do lado de fora outra do mesmo calibre. O motor do veículo estava ligado e a porta do motorista aberta.

Batalhão da morte

Vinícius foi morto com 10 tiros de fuzis disparados por dois homens. Os atiradores fugiram em um Gol preto com outros comparsas. O carro foi abandonado nas imediações do aeroporto. As armas possivelmente usadas no crime foram encontradas e apreendidas.