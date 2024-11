Caso Anic: Da cadeia, assassino confesso orientou filha a esconder prova

A defesa de Lourival Fatica diz que ele reafirmou o uso da abraçadeira durante a reprodução simulada da morte de Anic. "O encontro de sangue no lençol com a marca do hotel arrecadado no local da ocultação do corpo confirma integralmente a versão do acusado quanto ao modo de execução do crime de homicídio", afirmou a advogada Flávia Fróes em nota.

Relembre o caso

Anic de Almeida Peixoto Herdy, 55, desapareceu em 29 de fevereiro Imagem: Reprodução/TV Globo

Anic era casada com o professor Benjamin Cordeiro Herdy, 78, há 20 anos. Ele é dono de uma fortuna herdada do pai, que fundou o complexo educacional que deu origem à universidade Unigranrio, no Rio de Janeiro.

Lourival era funcionário do marido de Anic e se passava por policial federal. Ele se aproximou da família há três anos e ganhou a confiança de todos, principalmente de Benjamin.

Réu diz que matou e escondeu o corpo de Anic no mesmo dia, em 29 de fevereiro. Imagens mostram Anic sozinha em um shopping de Petrópolis horas antes do crime. Ela deixou o local para se encontrar com Lourival em um motel, onde foi morta com um soco na traqueia. Segundo a advogada Flávia Froes, que defende Lourival, ele enrolou o corpo em um lençol e o carregou até o carro.