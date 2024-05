Sequestro de Anic: quem é a filha de Lourival presa no caso de sequestro

Maria Luiza e Henrique, filhos de Lourival Correa Netto Fadiga, no Rock in Rio Imagem: Reprodução

Maria Luiza tem outros dois perfis no Instagram, ainda de acordo com o jornal. Em um deles, a jovem compartilha ilustrações, enquanto no outro divulga um bazar com endereço em Teresópolis (RJ). Em seu perfil no TikTok, ela já chegou a fazer um vídeo ao lado do pai, Lourival — o suposto sequestrador de Anic.

Já segundo o SBT, Maria Luiza também trabalha na loja de eletrônicos da família. Seu nome aparece como proprietária do estabelecimento, de acordo com o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica).

Papel de Maria Luiza no crime. De acordo com o Metrópoles, a jovem é considerada cúmplice do crime por ter ido com o pai à concessionária comprar um carro de luxo de R$ 500 mil em dinheiro vivo — bem foi colocado no nome dela. Maria Luiza também é acusada de ter lavado o dinheiro pedido no resgate de Anic com a compra dos 950 aparelhos celulares.

Relembre o caso

Anic de Almeida Peixoto Herdy, 55, desapareceu em 29 de fevereiro. Ela foi vista pela última vez ao estacionar seu carro em um shopping de Petrópolis, na Região Serrana do Rio.