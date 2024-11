Bombeiros fazem buscas por avião agrícola que desapareceu em SP

O local onde o avião desapareceu é considerado de difícil acesso. Drones estão sendo utilizados nas buscas, segundo o secretário de Segurança de Bebedouro, Rogério Valverde.

"A dificuldade é entender a dinâmica do fato. Moradores relatam a queda de uma aeronave, com barulho intenso e muita fumaça no meio da mata. Nós, de imediato, deslocamos nossas equipes para cá. Até o momento, não localizamos essa aeronave, mas a região é de difícil acesso, muito brejo, muita lama, animais peçonhentos. Vamos continuar com as equipes no local até averiguarmos a constatação ou não dessa aeronave", afirmou Valverde. em entrevista à EPTV, afiliada da Rede Globo.

Equipes da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar também estão no local. Não há informações sobre quem seriam os tripulantes.