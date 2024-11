Alexandre de Moraes assume caso sobre bomba em frente ao STF e ordena busca

Está com o ministro Alexandre de Moraes a condução da investigação sobre o homem que acionou explosivos e morreu em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal).

O caso foi parar com Moraes por conexão com outras investigações que ele já conduz, como o inquérito sobre a tentativa de golpe de 8 de janeiro e o que apura ataques a ministros do tribunal.

Ontem, Moraes autorizou que policiais federais e militares do Esquadrão de Bombas da Polícia Militar do Distrito Federal realizassem buscas na residência alugada por Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, em Ceilândia, bairro onde mora.