MP denuncia policial militar pela morte da menina Eloah em operação no RJ

O ministério pediu o afastamento do PM de operações policiais. Ele deve ficar apenas em serviços internos no batalhão até o julgamento. ''Não se pode pretender manter ativo na tropa um policial que efetua disparos contra a população sem qualquer justificativa'', afirmou o MP.

A Polícia Militar afirmou que segue colaborando com a Justiça. Em nota enviada ao UOL, a PM informou que o caso foi investigado pela Corregedoria Geral paralelamente ao inquérito da Polícia Civil e o procedimento foi enviado ao Ministério.

Relembre o caso

Eloah, de 5 anos, morreu baleada com um tiro no peito. Ela brincava dentro de casa durante a manhã do dia 12 de agosto após duas ações policiais na comunidade.

Ela foi socorrida por familiares ao Hospital Municipal Evandro Freire, mas já chegou morta ao local. ''Tava em casa brincando, pulando na cama, comendo os doces do 'mesversário' da irmã dela, que foi ontem. Ontem foi festa, e hoje é só tristeza pra gente'', falou a prima Indiane Passos.

Havia outras crianças na casa no momento dos tiros, segundo João Luis Silva, articulador da ONG Rio de Paz e membro da Comissão de Direitos Humanos da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).