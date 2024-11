Vítima em Mariana se revolta com absolvição da Samarco: 'Decisão absurda'

Além da Samarco, da BHP e da Vale, outras sete pessoas foram absolvidas. Entre eles está Ricardo Vescovi de Aragão, diretor-presidente afastado da Samarco. O Ministério Público denunciou, ao todo, 22 pessoas por crime de homicídio qualificado com dolo eventual, entre diretores e gerentes técnicos da companhia.

A decisão cabe recurso.

É um crime. Eu pelejava com eles para ir na barragem de Fundão e eles sempre falavam que estava 'tudo ok'. Se tivessem falado antes [do risco de rompimento], íamos sair sem perder o que tinha dentro das nossas casas e não morriam as 19 pessoas que morreram. Até hoje não acharam o corpo de uma pessoa. E nunca mais vão achar. Em que situação ficam as famílias?

Zezinho do Bento, ao UOL

Absolvição ocorre semanas após acordo bilionário

Em outubro, as empresas absolvidas fecharam um acordo que prevê R$ 170 bilhões em pagamentos. Os valores, a serem pagos pela Vale, Samarco e a BHP Billiton Brasil, têm como intuito reparar os danos causados pelo rompimento.

Valor foi dividido em três categorias. R$ 100 bilhões foram voltados para programas e ações compensatórias para os governos federal, de MG e do ES; R$ 32 bilhões para obrigações da Samarco com indenizações individuais e recuperação ambiental e R$ 38 bilhões em investimentos já realizados em medidas de remediação e compensação.