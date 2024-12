Mais chuvas, menos calor: como estará o clima em dezembro pelo Brasil

Frente fria e chuvas são esperadas principalmente no Sul e Sudeste. A previsão da Climatempo é de que quatro ou cinco frentes frias avancem sobre as regiões ao longo do mês a partir do fim da primeira semana de dezembro, "passando rapidamente pela costa da região Sul e estacionando em trechos da costa do Sudeste".

Áreas do Centro-Oeste e Norte também devem ter mês chuvoso. O volume de chuva em dezembro deve ficar "um pouco acima da média normal para o mês em praticamente todas as áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil, nas porções oeste e norte do Paraná e no oeste do Amazonas", informa o portal meteorológico.

Tendência de chuvas no Brasil para dezembro de 2024 Imagem: Divulgação / Climatempo

Apesar das frentes frias, temperaturas acima da média são previstas em todas as regiões brasileiras. Mesmo com baixa probabilidade de ondas de calor em dezembro na maior parte do Brasil, a temperatura deve ficar "um pouco acima da média para o mês em praticamente todo o país", com semanas de "calor intenso e pancadas de chuva típicas de verão" em algumas áreas do Sudeste, ainda segundo o portal meteorológico.

Tendência de temperatura no Brasil em dezembro de 2024 Imagem: Divulgação / Climatempo

Veja as previsões para cada região: