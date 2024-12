Fim de semana em SP terá cara de verão; veja a previsão do tempo no estado

Guarujá

Sábado: mínima 24°C, máxima 33°C.

Sol com muitas nuvens e céu nublado em alguns períodos. Noite com muitas nuvens.

Domingo: mínima 23°C, máxima 28°C.

Sol com muitas nuvens e céu nublado em alguns períodos. Noite com muitas nuvens.

São Carlos

Sábado: mínima 21°C, máxima 30°C.

Sol com muitas nuvens e céu nublado em alguns períodos. Noite com muitas nuvens.

Domingo: mínima 22°C, máxima 30°C.

Sol com muitas nuvens e céu nublado em alguns períodos. Noite com muitas nuvens.

Fonte: Climatempo.