Leis assinadas por Bolsonaro permitem que CAC tenha 152 armas em casa

Antes do governo Lula (PT) endurecer a lei, em 2023, um CAC poderia ter um número ilimitado de armas. Um atirador poderia comprar 60 armas, mas se também tivesse o registro de caçador, poderia ter mais 30. Não havia limite de armas para um colecionador, desde que fossem no máximo cinco de mesmo modelo e calibre.

Ontem, o CAC que mantinha as armas em um bunker foi preso por porte irregular de arma de fogo de uso restrito. O esconderijo foi descoberto quando agentes cumpriam um mandado de busca e apreensão na casa dele, no bairro Santo Amaro, em uma investigação contra o comércio ilegal de armas. Um vídeo mostra que a porta do bunker estava atrás do fundo falso de um guarda-roupa.

Isso é apenas a evidência da loucura que a gente viveu durante o governo Bolsonaro, e não é o único caso. Várias pessoas tinham arsenais ou adquiriam para revender para criminosos.

Armas encontradas pela polícia em bunker na casa de um CAC em Santo Amaro, em São Paulo Imagem: SSP/Divulgação

Não é normal ter 65 armas de fogo. Isso deveria chamar atenção dentro do Exército [que é responsável pela fiscalização]. Não é só sobre a possibilidade de cometer atos ilícitos, mas dos CACs serem alvos de criminosos e das armas serem desviadas.

Roberto Uchôa, membro do Conselho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Em fevereiro, um empresário com registro de CAC teve a casa invadida na Penha, em São Paulo. Os ladrões abordaram o homem na porta de casa e o obrigaram a abrir um cofre, onde estavam seis fuzis e cinco pistolas. Eles levaram as armas, carregadores, lunetas para tiros à distância e um colete à prova de balas.