Coronel com 111 armas: lei permite colecionador com esse tipo de arsenal?

A lei permite que colecionadores mantenham armas em casa, sem limite de quantidade, de acordo com especialistas ouvidos pelo UOL. Na segunda-feira (26), a polícia descobriu um arsenal de 111 armas, 3.000 munições e duas granadas no apartamento do coronel reformado do Exército Virgílio Parra Dias, 69, em Campinas (SP).

O que aconteceu

Polícia encontrou arsenal após apartamento pegar fogo. O acidente deixou 44 pessoas feridas. As causas ainda estão sendo investigadas.

Coronel Parra tem registro válido de CAC (Caçador, Atirador e Colecionador). Como ele se enquadrava nas três formas de registro, é permitido ter tantas armas. As responsabilidades do militar, nesse caso, são as mesmas de um civil com posse de arma de fogo.