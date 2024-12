Réu por golpe do Pix aplicado em programa de TV na Bahia é preso

Juiz justificou as prisões à necessidade de garantir a ordem pública e sob a alegação de que os réus deixaram o município sem autorização. Defesa de um dos réus chegou a pedir a absolvição de seu cliente, mas o magistrado negou.

Em que pese a defesa deduza impugnação concernente à adequação típica das figuras imputadas a si, certo é que, no juízo de prelibação possível a esta altura, há robustos elementos de convicção que indiciariamente ligam os réus à prática de todos os delitos em testilha, sendo impossível neste momento tanto a rejeição da denúncia [quanto] a absolvição sumária [dos denunciados].

-- juiz Cidval Santos Santos Sousa Filho

Além de Carlos Eduardo e Thais, outras dez pessoas também são réus no mesmo processo: Alessandra Silva Oliveira de Jesus, Daniele Cristina da Silva Monteiro, Débora Cristina da Silva Monteiro, Eneida Sena Couto, Gerson Santos Santana Junior,Jakson da Silva de Jesus, Jamerson Birindiba Oliveira, Lucas Costas Santos e Marcelo Castro. Esses, no entanto, não tiveram a prisão decretada.

Marcelo Castro, conhecido pelo programa "Alô, Juca", e Jamerson Oliveira, são apontados como líderes do esquema. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público da Bahia e aceita pela Justiça estadual, o grupo teria se apropriado de R$ 407.143,78, cerca de R$ 75% do montante em dinheiro doado pela audiência do Balanço Geral Bahia.

Telespectadores doavam o dinheiro para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social que apareciam no programa. Do total desviado, Castro teria ficado com R$ 146 mil, enquanto Jamerson teria ficado com R$ 145 mil, ainda segundo a denúncia.

O UOL não conseguiu contato com as defesas dos denunciados, mas eles têm negado as acusações. O espaço segue aberto para manifestação.