Sonhou em levar prêmio sozinho? Mega da Virada nunca teve um ganhador único

Ganhadores ano a ano da Mega

2023 - 588,8 milhões - 5 ganhadores

588,8 milhões - 5 ganhadores 2022 - 541,9 milhões - 5 ganhadores

541,9 milhões - 5 ganhadores 2021 - 378,1 milhões - 2 ganhadores

378,1 milhões - 2 ganhadores 2020 - 325,2 milhões - 2 ganhadores

325,2 milhões - 2 ganhadores 2019 - 304,2 milhões - 4 ganhadores

304,2 milhões - 4 ganhadores 2018 - 302,5 milhões - 52 ganhadores

302,5 milhões - 52 ganhadores 2017 - 306,7 milhões - 17 ganhadores

306,7 milhões - 17 ganhadores 2016 - 220,9 milhões - 6 ganhadores

220,9 milhões - 6 ganhadores 2015 - 246,5 milhões - 6 ganhadores

246,5 milhões - 6 ganhadores 2014 - 263,2 milhões - 4 ganhadores

263,2 milhões - 4 ganhadores 2013 - 224,6 milhões - 4 ganhadores

224,6 milhões - 4 ganhadores 2012 - 244,7 milhões - 3 ganhadores

244,7 milhões - 3 ganhadores 2011 - 177,6 milhões - 5 ganhadores

177,6 milhões - 5 ganhadores 2010 - 194,3 milhões - 4 ganhadores

194,3 milhões - 4 ganhadores 2009 - 144,9 milhões - 2 ganhadores

O que você precisa saber sobre a Mega

A 16ª edição da Mega da Virada acontece no dia 31 de dezembro. As apostas podem ser feitas até as 18h (de Brasília) do mesmo dia.

Prêmio não acumula. Caso não haja vencedores com acerto de 6 dezenas, o valor será dividido entre quem acertar 5 dezenas, e assim por diante.

Para apostar, é só marcar de seis a 20 números de 1 a 60. As apostas podem ser feitas em um volante específico da Mega da Virada, nos canais oficiais: casas lotéricas CAIXA, portal e app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA.