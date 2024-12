Pacheco diz que votação do Orçamento fica para 2025 e frustra Haddad

Essa confirmação caberá agora ao presidente do Senado, a próxima mesa diretora. Ficou pendente a apreciação desse parecer na comissão mista de orçamento e consequentemente não foi possível fazer a sessão do Congresso em função de não se ter terminado isso e justifica pelo fato de que agora há pouco nós concluímos as votações do pacote de gastos, cujos efeitos são gerados para a lei orçamentária, então é natural que o relator e os membros da comissão tenham esse tempo, mas certamente isso aconteceu outras vezes, certamente nós começaremos 2025 já com uma nova mesa da Câmara, nova mesa do Senado, certamente comprometidas com a aprovação do orçamento.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado.

Orçamento traz regras de gastos e investimentos do governo. Antes da votação da LOA, o Congresso precisa aprovar a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que traz as normas para o relatório do Orçamento de 2025. O texto foi aprovado nesta semana e agora espera sanção do presidente Lula (PT). Com isso, o Executivo pode começar o ano com 1/12 avos do Orçamento do ano todo, 8,33%.

Lira avalia que votação do Orçamento só em 2025 é ruim para o país. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse a aliados que a não votar a LOA neste ano é um "erro" de um país e que o governo deveria empenhar mais esforços para análise da proposta entre o Natal e o Ano Novo.

Relator do Orçamento é criticado. Interlocutores de Lira avaliam que Angelo poderia ter feito o relatório e deixado a lacuna do salário mínimo para preencher após a aprovação do pacote de ajuste fiscal. Diante do adiamento, caciques do Centrão, sinalizam que o senador poderia ser substituído.