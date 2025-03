Vida nos EUA e criptomoedas: quem era membro do PCC morto pela PM em SP

André Ferreira Borges, o Pane, foi identificado pelas autoridades em mega-assalto de Araçatuba (SP) portando um fuzil capaz de abater helicóptero Imagem: Obtido pelo UOL

Pane integrava núcleo do PCC que planejava o resgate de Marcola desde 2023, segundo o MP. A unidade conhecida como "restrita tática" é formada por criminosos especializados em ações aos moldes de "domínio de cidades" ou "novo cangaço" em ações com cerca de 30 criminosos com armas de grosso calibre, veículos blindados e explosivos para atacar as forças de segurança e roubar instituições financeiras.

Vida de luxo nos EUA. Investigações indicam ainda que Pane passou a investir em criptomoedas fora do país. Ele teria voltado ao Brasil para participar de um assalto a banco no interior de São Paulo, segundo denúncia anônima encaminhada ao Batalhão de Choque da PM. Com base nessa informação, os agentes o abordaram, que reagiu a tiros e acabou sendo morto em uma rodovia em Campinas.

André Ferreira Borges, o Pane, estava com o equivalente a mais de R$ 500 mil quando foi morto em operação do Batalhão de Choque, em Campinas (SP). Maior parte da quantia era em dólares Imagem: Obtido pelo UOL

Armas, munição e cerca de R$ 500 mil em dinheiro vivo. A maior parte do dinheiro encontrado no veículo onde estava o criminoso era em dólares. Ele também estava com uma submetralhadora, uma pistola, munição de fuzis, carregadores e uma luneta para mirar alvo à distância. O UOL não localizou os advogados que o representam.